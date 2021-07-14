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早產嬰悅悅媽媽懷抱中離世 喪禮下月19日舉行
9 小時前
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早產嬰悅悅離世喪禮
早產嬰悅悅媽媽懷抱中離世 喪禮下月19日舉行
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早產嬰悅悅媽媽懷抱中離世，喪禮下月19日舉行。(CoKa.Kona Baby@FB)

剛出生便患有短腸症的1歲早產女嬰悅悅，不幸在1個多月大時患上壞死性腸炎，先後捱過4次手術，其後雖然成功駁長小腸，但出現肝衰竭問題，最終不敵病魔，在上周六(24日)晚在上，於媽媽懷抱中離世。悅悅的父母在社交平台Facebook公布，喪禮將於8月19日舉行，在薄扶林露德聖母堂以天主教形式進行。

父母：悅悅生前愛熱鬧 盼有心人送最後一程

悅悅父母表示：「如果大家有時間，可以去為悅悅獻花，送悅悅最後一程，因為悅悅生前都好中意熱鬧，多啲人陪佢。大家都好有心。」喪禮於當日9時45分開始，出席者可提前15分鐘抵達。

不少網民留言致意並表示希望送悅悅最後一程：「內心都一直掙扎想問您們會否可以公開告別儀式，又唔知問唔問好，現在感謝您給我們機會，可以親自見到悅悅最後一面」，也有人形容：「從未試過對1個素未謀面既bb會有日日都掛念嘅感覺，真係好唔捨得……希望有緣再見到你時你係一個健健康康嘅bb，番去爸爸媽媽身邊，開心快樂咁成長。」

 

悅悅喪禮詳情：

呂可悅聖名Anthonia
於2021年7月24日在瑪麗醫院安息主懷。有關喪禮以天主教禮儀進行
出殯祈禱及辭靈禮
日期: 8月19日（星期四）
時間：上午9：45（參與的親友們請提前15分鐘到聖堂）
主禮: 羅國釗神父
襄禮: 李福生執事
地點: 露德聖母堂(置富徑一號)
註: 9:15am為亡者誦唸玫瑰經，親友可於9:00am之前到達

火葬禮
地點: 哥連臣角火葬場
主禮: 羅國釗神父
襄禮: 李福生執事
露德聖母堂善別小組協助
聯絡人：呂先生（父親）
電話：91221507

相關新聞：1歲早產嬰悅悅腎臟急變差 媽媽：能做的事已不多

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/早產嬰悅悅媽媽懷抱中離世-喪禮下月19日舉行-277999
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