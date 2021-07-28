早稻田大學村上春樹圖書館即將開幕 村上：冀成大學生自由表達意見的新文化基地

日本早稻田大學「村上春樹圖書館」將於10月1日開幕，設有不同書籍與影音展區、資料館、咖啡廳、音樂室等，是多元文學與藝術交流的場所。村上春樹把自己收藏的大量書籍、手稿、研究資料、書評和唱片等捐贈予母校協助建立，希望該館能成為大學生自由表達意見以及文化交流的基地。圖書館對外開放但須預約，今年的預約早已爆滿。

早稻田大學國際文學館——村上春樹圖書館，是UNIQLO老闆柳井正斥資12億日圓(約8,500萬港元)打造，由負責東京奧運主場館的建築師隈研吾設計，翻新校內一幢舊大樓建成。圍繞大樓的流線型木棚，把訪客引進像隧道的入口處，喻意讀者從現實世界被吸進村上文學的隧道。隈研吾指，他開始閱讀村上作品時，感覺像被深深吸進隧道中。

圖書館展出村上捐出書籍

村上將自己的小說原稿及相關資料、專訪文章、書評，以及大量在海外蒐集的書籍和數萬張唱片等，大部分捐給早稻田大學作研究或展出。圖書館有5層，連一層地庫，一樓設視聽室、二樓設錄音室和展覽室等，地庫設有由學生經營的咖啡廳，休息區和仿造村上書房的展廳等。

入口處設樓梯型書架，通往地庫的樓梯兩旁放置逾2,000本著作，包括村上春樹、川上未映子、古川日出男等日本文學作品以及世界文學藝術等書籍，地庫將展出村上年輕時經營爵士咖啡室「Peter Cat」所用的鋼琴，牆上擺設著村上的著作《海邊的卡夫卡》的美術裝飾。

寄語年輕人為自己開創未來

館內會播放村上捐出唱片的音樂，兩層不對外開放的研究區將負責整理村上親筆手稿等資料。村上周三在記者會上稱，希望這裡能成為學生自由發表意見的新地點、新的文化傳播基地。他期望年輕人為自己的未來寫下正面故事，體現其圖書館「開拓故事、訴說心聲」的理念。