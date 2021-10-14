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昂坪即日至11月7日辦遊藝會 結合自然景觀時裝騷攝影展打卡點
37 分前
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昂坪360昂坪戶外遊藝會Outdoor ARTcation打卡昂坪市集
昂坪即日至11月7日辦遊藝會 結合自然景觀時裝騷攝影展打卡點
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今日大會特別於昂坪市集舉行啟動禮。(昂坪360提供)

昂坪360舉辦首個「昂坪戶外遊藝會Outdoor ARTcation」，與國際知名設計師合作，在昂坪舉辦時裝騷，展示城市與大自然連結的靈感，同時在線上舉辦，向全球各地觀眾以全新角度感受香港的獨有美麗。遊藝會同時在昂坪市集注入藝術氣息，設大幅打卡牆，舉辦表演、工作坊及攝影展。

昂坪360與設計師Vivienne Tam合作，發佈VIVIENNE TAM品牌首個線上時裝騷 -「City Camouflaged城市縮影」，展現品牌最新的2021秋冬系列，其靈感源自毗鄰市區卻擁美麗自然景觀，讓人放鬆身心的大嶼山昂坪，同時成為首個國際時裝品牌結合本港大型旅遊景點的線上時裝騷。

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多幅本地藝術打卡牆為昂坪市集注入藝術氣息。(昂坪360提供)

多項親子活動

在即日起至11月7日，昂坪市集有多個活動吸引遊人，包括「本地藝術打卡牆」、逢周六日，每日兩場的「親子互動巨型木偶巡劇」，以及每日5節、每節8個名額的「塑膠彩畫工作坊」及「油牆工作坊」，讓小朋友發揮創意畫出昂坪大自然景色。

大會今日於昂坪市集舉行啟動禮，旅發局主席彭耀佳表示，樂見雙方誇界合作，把旅遊景點融合時尚，呈現更多元化的香港，冀繼續吸引旅客。昂坪360董事總經理劉偉明亦指，對今次合作感非常雀躍，冀透過時裝設計師特別視野，讓全球各地觀眾看見香港的美麗，亦展現各界自強不息、創造更多不可能的創新思維。Vivienne Tam亦指，選址昂坪因這裡景色優美，尤其心經簡林更充滿靈氣，猶如一趟淨化心靈的小旅行，啟發創作靈感，也希望讓市民及旅客從新的角度認識這個地方。

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互動的木偶巡劇表演來到昂坪市集為大家送上歡樂故事，讓父母與孩子一同享受互動的親子時光。(昂坪360提供)
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工作坊讓小朋友可以透過繪畫藝術親身畫出昂坪的壯麗大自然景色。(昂坪360提供)
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/昂坪即日至11月7日辦遊藝會-結合自然景觀時裝騷攝影展打卡點-289103
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