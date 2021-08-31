昂坪360工作騾Duffi參與興建後留港 上周五離世

纜車昂坪360的工程在2004年展開，由於工程地盤位於郊野公園範圍，承建商不能夠以車輛運載物料進入工地，施工期間，地鐵公司從加拿大租用6頭騾協助搬運物料。竣工後，其中四頭被運返加拿大，兩頭騾分別為雄騾Dennie和雌性Duffi則留在香港，並加入在嘉道理農場暨植物園。

完成昂坪360任務 兩頭騾留港加入嘉道理農場

嘉道理農場暨植物園今午宣布，Duffi已離世。園方透露，Duffi在晚年患有多種慢性疾病，由該園獸醫和香港賽馬會獸醫一直悉心治療，這些疾病或與牠日漸年老相關。經歷了一次嚴重感染的漫長戰鬥後，牠於上周五(10日)早上長眠。

雄騾Dennie於2019年去世

園方指，Duffi的一生相當充實，於2004年抵達香港，在港鐵昂坪纜車項目擔任工作騾。於2005年，牠和牠的雄騾同伴Dennie加入該園的動物保育部，繼續提供運輸服務，並成為可持續發展的大使。牠們負運送堆肥、樹苗、乾草和其他物品上下山；亦擔當是「動物全接觸」的動物大使，與遊客於周末近距離見面，為小朋友帶來歡樂。Duffi現已安息在於2019年去世雄騾Dennie旁。