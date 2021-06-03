昂船洲貨船3級火 消防：金屬廢料堆積如山水及泡沫難直滅火源

昂船洲海面一艘貨船發生大火，燃燒15小時後至今早8時許大致救熄。消防昨日下午5時26分接報，指青衣南面海面一艘100米長貨船起火，貨船左右兩旁亦各有一躉船。兩艘滅火輪在消防接報14分鐘後到現場，由於貨船船身一度出現傾側，現場指揮官決定撤退所有人員，並在昨晚11時，將火警升為3級。

消防其後恢復救援，由起火貨船和旁邊兩艘躉船，撤離22名人員及消防人員，共出動32輛消防、救護車輛，9艘消防船隻，以及派出183名消防及救護人員，起火原因仍在調查，貨船至今依然停在青衣南水域。

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消防指，火警期間未收到有市民因吸入濃煙後不適的報告，相信船上運輸的只是一般回收金屬廢料，約有1,000噸，船上未有發現其他化學品，起火位置為貨船尾倉。

消防表示，由於現場有風浪，令消防登船時有困難，再加上貨船上的金屬廢料堆積如山，令水及滅火泡沫未能直達火源，船上抽水泵亦未能運作，令船身有約15度傾斜，增加滅火難度，旁邊兩艘躉船則不受影響。

消防又指，昨晚轉吹輕的西南風，濃煙未能吹散，之後陸續接獲市民報案指有火警，於是當晚出稿通知市民留意事件。消防提醒市民，日後若再遇同類情況，市民應留在室內及用濕毛巾掩住口鼻，以免吸入懸浮粒子。