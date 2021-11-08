明年加電費｜港燈+7%中電+5.8% 3人家庭月均+約20~24元 能源價升 專家料續加價

經濟復甦之路未明朗，電費率先重回「升軌」！兩電宣布，因國際燃料價格飆升及多用天然氣而須加價，但已動用資源盡量壓抑升幅，紓緩市民壓力，由元旦日起，中電將每度電加至1.289元，港燈則每度電加至1.353元，升幅分別5.8%及7%。環境局長黃錦星指，以「3人家庭」每月平均用電275度計算，料來年每月需多付20至24元。隨政府補貼計劃將完結，料明年下半年市民電費開支會增加。有環團估計，因全球能源價格持續上升，料電費持續攀升。

電價由「基本電費」和「燃料調整費」組成，基本電費主要是電力公司的營運開支、成本及利潤；燃料調整費則反映燃料價格變動，實報實銷向用戶徵收。

政府與兩電磋商後，兩電來年基本電費凍結，其中中電維持基本電費93.7仙，但燃料價格上漲，來年燃料調整費將上調37.4%，即加10.5仙至每度電38.6仙，基本電費加上燃料調整費後，扣除中電發放特別回扣每度電2.1仙、地租及差餉每度電1.3仙後，得出每度電將加7.1仙，即2022年元旦起加至1.289元，升幅約5.8%。

港燈方面，基本電費同樣凍結，維持109仙，但燃料費上調56.9%，即加9.9仙至27.3仙，雙加後扣除將發放的特別回扣1仙，得出每度電加8.9仙，即每度電將收1.353元，升幅約7%。

以3人家庭每月用約275度電計，不計算分段收費及節能回扣等，今年初收費中電每度電1.218元計，1月用戶電費約335元，電費調整後，元旦起用戶電費需354.48元。港燈年初則每度電收1.264元，1月用戶電費約347.6元，元旦起用戶電費需約372.08元。

稱電價較其他大城市便宜

政府與兩電代表昨一同交代電費調整理據。中電總裁蔣東強表示，國際布蘭特原油年初至今升幅逾65%、煤升逾185%、液化天然氣升逾60%，環顧英、美和新加坡住宅客戶電費也增10至16%，中電加電費純粹因燃料成本上漲，但公司動用超過25億元減低對客戶影響，包括以電費穩定基金12億元凍結基本電價、發放特別回扣及差餉地租回扣合共超過10億元、擴大燃料負結餘及動用中電社區節能基金撥出2.2億元支援社區。

港燈董事總經理尹志田亦指，燃煤價格近半年升近2倍，天然氣同期更升近4倍，又指部分地區因而出現供電不穩影響商業活動，稱港燈已動用電費穩定基金等資源，已盡最大努力控制電價，否則將有大幅影響。他又指港燈動用6,300萬元支援基層家庭、協助公眾節能及宣傳教育低碳生活，並補充過去10年電費調整已相對其他地方平穩。

黃錦星指，經政府與兩電磋商，要求兩電凍結基本電價，在國際能源價格，各地電價有雙位數百分比升幅，已盡最大努力壓至單位數升幅，稱「得來不易」，舉例新加坡、東京等亞洲大城市每度電相等於港幣1.5元至2元，歐美大城市更達2至3港元水平；同時在燃料費大增的環境下，仍較全球各地大城市升幅達雙位數溫和，而政府已推出電費補貼及紓緩金，每7戶有1戶家庭毋須交電費。

他又強調本港電力公司提供可靠、穩定、安全、相宜服務，更反問：「香港高樓大廈那麼多，若好像其他地方有一些供電不穩定要限電，大家想一想，社會反應會是怎樣？」另外，兩電被多次問及是否「賺盡」《管制協議》容許的8%回報率，兩電沒有正面回應，重申已盡力動用資源控制。

政府補貼部分至明年中結束

政府前年起分60個月向住宅用戶提供每月50元電費紓緩金，另有今年6月起每月電費補貼80元、明年6月補貼120元的電費補貼計劃，即明年6月起電費加幅「止痛」感受將部分消失，到時上述「三人家庭」料每月多交約100元電費。至於中電及港燈另外分別續向基層市民津貼電費，包括向劏房戶派發電費津貼，來年兩電也打算加碼至每年每戶1,000元。社區組織協會幹事施麗珊表示，業主自行定價每度電收1.6元2元的情況普遍，雖然津貼可幫到劏房戶，惟名額不足，未能讓所有有需要劏房戶受惠。

環團：可推與節能掛鈎補貼

綠色和平項目主任伍漢林說，本港電力公司將添置天然氣機組及發展其他新能源以取代燃煤發電，在能源轉型及全球能源價格持續上升情況下，預計本港電費或持續攀升，政府除應向基層市民提供電費補貼外，亦應推出與節能表現掛鈎的電費補貼計劃，向低用電量的用戶提供電費津貼，為市民提供慳電誘因。世界綠色組織行政總裁余遠騁指，整個能源組合轉型要到碳中和時代，「燃料貴、設備又貴」，電費加幅可達雙位數字，全球都向碳中和轉型，相關燃料價格將繼續升，今次加幅未必能反映整體情況。

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