明愛醫院七旬翁氧氣喉上吊 留醫一日離世

明愛醫院有病人企圖自殺，惜留醫一日後不治。一名73歲老翁，昨因慢性阻塞性肺病惡化，入住明愛醫院內科獨立隔離病房。該院發言人表示，老翁本身有慢性疾病，留醫時需要接受氧氣治療，而醫護人員評估後，認為病人當時臨床情況和情緒均穩定。

上吊前曾被醫護抽血

發言人續說，醫護人員昨日約下午4時30分曾為病人抽取血液樣本，惟有護士在一個多小時後，即下午5時40分發現病人在隔離病房的洗手間內，以氧氣鼻喉纏繞頸部上吊。醫護人員見狀，遂移除其氧氣鼻喉並即時進行急救，再轉送深切治療病房接受治療。

明愛醫院指，當時已即時就事件報警跟進，病人延至今日下午1時27分離世。院方對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，並盡力為家屬提供所需協助，並會配合警方調查。同時，院方指非常關注有關個案，已列為醫療風險警示事件，並向醫管局總辦事處通報及成立根源分析委員會，調查事件經過及建議改善措施；有關個案已呈報死因裁判官跟進。

現場未有檢獲遺書

警方昨日傍晚6時14分接獲有關報案，指老翁昨懷疑在明愛醫院內一個洗手間以氧氣喉上吊，醫院職員其後把老翁解下，現場未有檢獲遺書，事件列企圖自殺。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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