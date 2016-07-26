有片｜昔與馬雲食飯今流浪街頭 內地前財經記者：享受這種自由

內地社交網站微博近日流傳一段影片，顯示前財經記者宋湘波被拍到流落街頭，靠撿瓶子維生，影片中的宋湘波皮膚黝黑，穿著藍色T恤和迷彩長褲，赤腳踩在地上，身邊只有一個破舊的行李箱和一個背包。他在影片中稱，自己曾採訪過20位中國富豪榜上排名前100位的知名人士，還跟馬雲一同吃過飯，但自己已經流浪一年多，靠撿瓶子維生，不過他稱「享受這種自由」，又說「要視乎怎樣理解撿瓶子這種行為」，認為「撿瓶子是把這個世界變清潔了」。影片在微博引發關注。

認為人生就是看風景這樣子

拍攝者詢問宋湘波是否需要幫助，宋湘波則回答不需要，談到曾經與富豪馬雲食飯，他說人脈這東西要這樣看，「你認識誰並不重要，別人認識你才重要」。他又說，自己理解的人生與別人不一樣，認為「人生就是看看風景這樣子」，到處流浪亦可以很乾淨，他又指自己在流浪中也會撰稿，掙取一點生活費。

影片引熱議網友質疑是炒作

影片很快在網上引起關注，有網友懷疑是炒作，宋湘波其後拍片回應，表示感謝大家關心，自己並非生活所迫而被迫流浪，暫時還會繼續流浪，以後的事不能確定，指人生總會有不同的際遇，他接受媒體採訪時又表示對不起母親，「沒有活成她想要的樣子。」