星島CEO蕭世和出任TVB總經理 曾志偉坐正接掌節目內容

無綫電視(TVB)再次出現高層人事變動，星島集團行政總裁蕭世和將過檔TVB出任為總經理(商務營運)，下月4日履新；早前回巢出任副總經理(綜藝、音樂製作及節目)的曾志偉，坐正成為總經理(節目內容營運)，接掌綜藝、合拍劇、音樂製作，以及節目採購及策劃，即時生效。兩人將直接向行政委員會彙報。

無綫電視今日(27日)發稿公布新任命安排，內容提到曾志偉自今年1月重新加入TVB以來，通過擴大節目內容的多樣化，以及加強與香港娛樂業界的合作，為TVB非戲劇內容節目重新注入活力，創造多個「熱門話題節目」，成功贏取觀眾及客戶的信心與讚賞。稿件又指，曾志偉升任總經理(節目內容營運)後，將全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容(綜藝、合拍劇、音樂)的製作，以及節目採購及策劃。稿件提到，相信憑藉曾志偉的豐富經驗，TVB在內容創作的核心競爭力將繼續強化。

另外，新聞稿提及蕭世和為擁有超過30年經驗的資深傳媒人，曾在多間知名報業機構擔任高層管理人員職位， 業績斐然。在加入TVB前，他擔任星島新聞集團有限公司行政總裁和集團發行人；在新職位上，蕭世和將全面負責無綫電視的市場及商務營運管理，推動提高無綫電視跨平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策略及定位。