春水堂、清原上榜！台北驗出10款凍飲細菌超標

夏日炎炎，少不得喝一杯凍飲或者吃份涼浸浸的甜品消消暑。台北市衛生局近日抽查市面92款即場調製手搖凍飲、52款雪糕等冰品、36份配料，結果發現10款凍飲及冰品不合格，均為大腸桿菌群及/或生菌數超標，涉及的10間茶飲店、甜品店，包括香港有分店的「春水堂」，以及較為知名的「清原」、「鶴茶樓」等。台北市衛生局已對相關店舖各罰款3萬元新台幣。

台北市衛生局表示，抽驗的144款凍飲、冰品中，初檢有19款不合格，經通知業者限期改善，複檢仍有10款不合格。

10款不合格產品分別是春水堂的鐵觀音凍飲(含冰塊)、清原的熟成紅茶(含冰塊)、鶴茶樓的鶴頂紅茶(含冰塊)、檸夏鮮果的芭樂檸檬汁(含冰塊)、珍茶道的阿薩姆紅茶(含冰塊)、珊瑚橘的絲絨奶茶(含冰塊)、春山茶水的茉香綠茶(含冰塊)、澄糖入室的入室特濃黑糖鮮奶、十杯的12號金萱(含冰塊)、其實豆製所的豆乳霜淇淋。其中鶴茶樓的鶴頂紅茶、澄糖入室的入室特濃黑糖鮮奶及珊瑚橘的絲絨奶茶，生菌數及大腸桿菌群雙雙超標；春水堂的鐵觀音凍飲生菌數超標，清原的熟成紅茶則為大腸桿菌群超標。

台北市衛生局指出，大腸桿菌群是顯示食品是否遭受污染，或製作過程有無衛生缺失的重要指標之一，大腸桿菌群雖不是食物中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，但含量過多，卻足以顯示該產品衛生不良，可能是製作過程中衛生狀況、食材、器具及包裝過程遭受污染，或工作人員的個人衛生不佳，而常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

另外，台北市衛生局抽驗的36份配料，包括粉圓、椰果、愛玉、芋圓等，所含防腐劑、總氰酸及著色劑均符合規定。