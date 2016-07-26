時間緊迫 塔利班拒延西方撤軍死線 喀布爾機場槍戰4死傷

阿富汗喀布爾機場亂局持續，英國促請美國推遲本月31日全面撤軍的死線，否則各國無法撤離所有人。美國總統拜登稱不排除此可能性，惟塔利班發言人指外國部隊須如期撤走，那是「紅線」，越過將挑起「回應」，但強調一切由塔利班領袖決定。大批想逃離塔利班管治的民眾仍聚集在機場外圍，昨更有身份不明槍手開槍，與美國、德國部隊及阿富汗安全部隊爆發槍戰，德軍稱阿富汗安全部隊有1人死亡和3人受傷。



美國國務院日前警告在阿富汗的國民不要前往喀布爾機場並等待通知，因伊斯蘭國(IS)的阿富汗分支可能對機場施襲，言猶在耳之際，機場便發生槍擊。有報道指，昨早有狙擊手向阿富汗安全部隊開槍，引發美軍和德軍還火。機場內約有600名前阿富汗軍隊士兵協助美國撤離行動。近日接載撤離民眾的軍機也採取防範導彈襲擊措施，如盤旋降落和投放熱焰彈干擾導彈的熱能追蹤，免被鎖定遭攻擊。

反塔利班民兵願和談

機場的混亂迄今造成最少20平民死亡，德國官員指現在最大問題是聚集在機場外的民眾，阻礙須撤離人士進入。拜登稱，已擴大了機場的安全區加快撤離行動，期望能如期完成。另方面，反塔利班民兵佔據唯一未被塔利班攻陷的潘傑希爾省(Panjshir)，他們願意和談，希望新政府具廣泛代表性，否則將開戰。