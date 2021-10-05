普京稱美國主持靚女被批性別歧視 俄媒反轟女記者露腿舔脷「色誘」

俄羅斯被指常用美人計於間諜活動，早前總統普京更被指在2019年於大阪G20峰會，帶同美女翻譯員與美國總統特朗普會晤，企圖令特朗普分心。這次輪到他被色誘？美國CNBC的中東主持Hadley Gamble日前在莫斯科一個論壇上訪問普京，問對方是否以能源作為武器脅迫歐洲。普京斥對方不聽他說話，指她太過靚女不懂他說甚麼，向台下觀眾說：「美女、靚女，我向她說一件事，她立即向我說相反的，像聽不到我說甚麼。」之後普京又轟對方誤導俄羅斯不向歐洲輸送天然氣，事實卻是相反，俄國增加輸氣。西方傳媒就指普京的說話有性別歧視之嫌，俄羅斯國營電視台則炮轟是Gamble企圖色誘普京，令他在訪問中分心，指她露出擦油擦到閃令令的雙腿，又不時舔脷。

俄官媒節目分析女主持挑逗普京

俄國營電視頻道Rossiya 1的新聞主持Vladimir Solovyov，在節目中播放的片段著重Gamble雙腿，可見穿著短裙的她翹高右腿。另一名主持Dmitry Kiselyov則指，Gamble火力全開利用她的身體語言，頭髮蓬亂、不時撥頭髮和雙眼放電，又舔脷。節目中有專家表示，所有身體語言挑逗「指南」都指，用腳指向某人是要引起對方注意。最後主持指，普京並無受到影響，Gamble「色誘」失敗，又指她公開賣弄性感。俄官媒和普京的言論在網上招徠抨擊，美國Daily Beast專欄作家Julia Davis斥俄官媒掩飾令他們憤怒的是Gamble的提問，非她的衣著或雙腿；又指俄人虛偽，他們曾批評美國外交官Victoria Nuland，穿西褲不穿裙羞辱俄羅斯。另有指，如果是男主持，普京不會說出那番話。不過，也有網民認為Gamble確實是用了「美色」，但她成功令普京回答問題。

女主角笑對批評 上載普京樣子蛋糕

事件女主角Gamble輕鬆面對批評，還上載了印有普京樣子的蛋糕照，上面寫有「太美麗！」(Too Beautiful!)英文字，稱那是朋友特意為她焗製。她又展示俄羅斯報章的報道，稱「我的最佳角度」，報道刊登了她在訪問中翹高腳的照片。

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