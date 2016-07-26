智庫倡沙頭角建40萬人口新市鎮

特首林鄭月娥早前推出「北部都會區」構想，有智庫倡議在新界東北沙頭角範圍內興建大型新市鎮，希望容納40萬人口，提供80,000個與創科產業相關的就業機會。智庫希望發展模式由中央協調、港府出地、中港機構和企業組成的財團出資和建造，並以以每平方呎約5,000元的低廉價格售與合資格的香港市民，提供約64,000個居屋單位。

博匯智庫主席、城市規劃師張量童指出，香港土地房屋短缺問題是長期存在的深層次矛盾核心，歷屆政府均舉步為艱，「明日大嶼」建造時間太長，成本效益亦存疑。北部都會區的發展策略值得支持，希望各界以嶄新思維與戰略高度去認識這個構想。

該智庫亦剛完成了「新探戈之城」概念計劃，倡議在北部都會區東面一帶、佔地800公頃的山丘，發展一個可容納35萬至40萬人口的新市鎮，名為「新探戈之城」，發展理念是希望充份發揮口岸經濟和國際創科中心功能，打造一個「智慧、環保、具抗禦力」的健康智慧新市鎮。

建議中央出手協調 港府出地

張量童解釋，近年許多政制問題和維護國家安全、主權和發展利益問題，均由中央出手快速解決，建議由中央再度出手，解決經濟民生問題，委派其認可的中港機構和企業組成財團，與港府簽訂公私營合作協議，由港府出土地，合組財團出資、策劃、興建，「不用花特區政府一分錢。」

項目落成後，主要為香港年青人提供64,000個「特種居屋」，即不能於公開市場轉售的居屋。財團須承諾以每平方呎約低至5,000元售價出售單位，供年青人安居樂業。其餘土地作創科產業和綜合商住用途，園區內更設有藝術文化區、體育城、大學城、區域醫院、會議展覽中心、政府設施等，預計可創造80,000個職位。另外，據該計劃，新市鎮建議接駁東鐵及西鐵綫，加強與其他地區接駁。

可平衡發展和環保

他指出，選址本身是一獨立山丘，主要為綠化地帶，目前並沒有任何「棕地」、不屬於任何「濕地保育區及濕地緩衝區」，當中亦沒有容許丁屋發展的範圍。對於該位置擬建紅花嶺郊野公園，張稱港府目前仍未拍板，希望社會各界重新思考這幅土地，平衡發展及保育的需要，強調新市鎮的發展，同樣可顧及環保。

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