智能訓練｜創新科技融入生活 AI系統改善演講弱點

疫情之下，網上面試和簡報變得普及，但因「面對面」演講機會減少，或會影響演講時表現。有香港專業教育學院(IVE)軟件工程高級文憑畢業生，研發出「智能演講訓練系統」，利用人工智能，助用戶分析和改善演講技巧。

研發者包括陳殷龍、馬玉駿及林浩湣。陳殷龍表示，系統的用戶開啟手機或平板電腦指定程式，系統會錄影用家的演講過程，並透過語音及面部識別，實時分析用戶的表現，包括聲線、語速、表情等。當系統發現問題時，也會即時提醒用戶作改善之處，並綜合用戶的表現再評分。

陳殷龍指，構思及開發過程用近1年，期間花了不少時間建構AI系統的學習模型，包括搜集數百張不同表情的人像相片，隊員又要參考IVE企業共創中心面容數據資料庫，建構整個AI系統。系統現已完成開發，惟暫時會先讓IVE學生試用，經改良後或會推廣至中小學試用。

戴AR裝置從虛擬餐單點餐

另外，香港高等教育科技學院(THEi)畢業生關祈信研發的「AR咖啡館」。關祈信表示，用戶只需戴上AR頭戴裝置眼鏡，即可看到虛擬餐廳背景，說出「Hey Menu」後，AR畫面便會出現虛擬餐單及食物，用戶按動虛擬餐單便可點餐，廚房亦會收到指示。「AR咖啡館」已完成研發，但需優化才能推出市場，校方表示，現時會先於校內餐廳試行，未來希望能與其他公司合作，完善系統的功能。相關展品將於創新科技署於本月23至31日在香港科學園舉辦「創新科技嘉年華2021」展出。



智能訓練｜創新科技融入生活 AI系統改善演講弱點