暑假好去處｜城巴小車長親子體驗　參與可獲車長制服及證書

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各位家長，今個暑假幫小朋友找好節目沒有？城巴今日宣布，旗下城巴旅遊有限公司推出「巴士小車長體驗」暑期親子遊活動。活動適合4至10歲小朋友體驗巴士車長工作。參與的小朋友可與家長一同參觀車廠及乘坐開篷巴士暢遊港島東區，了解本地交通文化特色。
「巴士小車長體驗」旅行團於7月及8月暑假期間舉辦，行程豐富，包括開篷巴士暢遊體驗、認識香港綠色景點、參觀巴士車廠感受巴士洗車過程、了解巴士車長工作、巴士展覽以及摺紙巴士DIY工作坊等。
每位參與的小朋友可穿上贈送的巴士小車長制服，登上車長駕駛艙拍照留念，同場更有多款精美巴士紀念品發售。活動完成後，每位小朋友將獲發「巴士小車長」證書。即日起，市民可於「巴士小車長體驗」專頁內報名參加，一位成人及一位小童「組合價」為430元，名額有限，先到先得。行程預訂須視乎當時的供應情況而定，並受有關條款及細則約束。
行程安排(約2小時)
1)開篷巴士暢遊體驗
杏花邨 > 東區走廊 > 太古 > 鰂魚涌公園 > 北角 > 東區走廊 > 杏花邨
(視乎活動當日天氣情況，主辦單位或會安排雙層空調非開篷巴士進行巴士暢遊體驗)
2)參觀車廠，巴士展覽、拍照、體驗車長工作、摺紙巴士工作坊