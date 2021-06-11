停寫《明報》政評專欄 蔡子強：世界已不講道理

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強以題為《告別的年代：每個道別都感恩》撰文，暫停《明報》撰寫政評專欄。內容提到告別的不只是朋友，亦包括長久以來相信的價值，包括無罪推定和言論自由等。蔡子強接受傳媒訪問時表示，自己寫了政評20多年，對選舉制度等以往起過一些作用，但今時今日當你發現這世界不講道理，再在政治評論中講道理似乎變得相當滑稽，而且最近政治氣氛令人感到相當沉重及窒息，「在這種無力感和困乏情況下想休息一段時間」。

對於《蘋果日報》多名高層涉嫌違反《港區國安法》被捕，蔡子強指事件與他停寫專欄無關，指他以往一直寫的文章都是有分寸及在範圍之內。他說自己暫時未有計劃離開香港，仍然會在其他報章撰寫政治評論以外的文章。

蔡子強在告別文章指，「告別的不單是朋友，也包括我們長久以來的生活方式和相信的價值，例如無罪推定、言論自由、公營廣播等，甚至就連想買份報紙、罵幾句投白票、穿自己喜歡之顏色的衣服出街、手機亮燈……如今也會一一受到恫嚇，遑論上街遊行了。政府前後矛盾，律政部門標準不一，都逐漸習以為常。他又說「今天自己寫政治評論，已經改變不了甚麼……本欄也因此會擱筆」