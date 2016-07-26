暫停與記協等合辦消費新聞獎 消委會：須與時並進

消費者委員會與記者協會合辦了21屆「消費權益新聞報道獎」，不過消委會將煞停報道獎，解釋原因為須檢視舉辦形式，與時並進。停辦消息最先由《大公報》報道，記協發聲明指，對消委會單方面停辦感失望。

《大公報》報道，記協與攝影記者協會近年公然為「黑暴」及「黃媒」護航，消委會作為政府法定機構，與它們合辦報道獎惹質疑，又稱收到不少相關投訴。報道又指，本港新聞從業員1萬多人，但記協僅四百多名會員，且包括公關會員及學生會員，不少會員來自壹傳媒機構，隨《蘋果日報》及壹傳媒其他媒體均以停刊，記協會員愈來愈少，有欠代表性。報道並引述港區人大代表吳亮星指，記協與攝影記者協會立場偏頗，偏袒《蘋果日報》等「黃媒」，誤導青少年，認為消委會與兩者合作令獎項有失公平、影響消委會聲譽。

消委會回覆查詢表示，報道獎2001年創辦以來，提高新聞界對消費權益關注及公眾認知，加強自保能力，作品揭示不同行業弊病，促進及提升商戶服務質素等。有鑑於傳媒近年線上、線下均迅速發展，相關活動內容與形式須與時並進，決定全面檢視後重新制定長遠計劃，冀以更有創意形式舉辦活動和宣傳消費保障信息。

記協則發聲明指，消委會未與協辦組織磋商，對會方單方面決定停辦感失望。記協指獎項鼓勵業界發掘更多消費權益新聞，助市民認識自身權益；設校園組別助年輕記者堅定擔當「第四權」信心。記協表示，深明「今天的政治環境下，無數有價值的事物，將不免逐一消逝。但當他們於眼前化作飛灰，仍不免使人神傷」，希望消委會在檢討獎項時，反思當初設獎原因，認可業界多年對消費權益的推動，希望有復辦一天。

暫停與記協等合辦消費新聞獎 消委會：須與時並進