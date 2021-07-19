暴雨成災｜鄭州市至少12人死亡 有水庫潰壩

河南出現罕見持續強降水天氣，多地上周六開始暴雨，其中鄭州在3日內降雨量達超過500毫米，最大降水量的新密白寨達到875毫米，造成鄭州市區至少12人死亡，5人受傷。國家防總將防汛應急響應由三級提升至二級。

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鄭州市內多條道路亦出現嚴重水浸，部分汽車隨水漂流。鄭州市當局指，當地自星期日起下大雨，市中心的降雨量在周二下午4時至5時達201.9毫米，創全國陸地每小時降雨量新高。

當局指鄭州的降雨達到特大暴雨等級，至少已造成至少12人死亡，同時已疏散10萬名民眾到安全地方。

鄭州多個水庫出現險情

暴雨由深夜到凌晨落未停，鄭州多個水庫出現險情，鄭州市的常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，其中郭家咀水庫水位快速上漲，並於凌晨1時半潰壩。國家防總在昨晚宣布啟動三級防汛應急響應，再在凌晨提升至二級，並派工作組到現場協助抗洪搶險工作。省防總凌晨3時將防汛應急響應級別提升為Ⅰ級，國家防總就派工作組到河南抗洪搶險，解放軍、武警消防部隊約2萬多人全員出動救災。