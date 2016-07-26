暴雨成災 全市最少25死7失蹤 河南鄭州地鐵水浸12人遇難

河南超強暴雨連下4天，造成近125萬人受災，重災區鄭州市更有最少25人死亡、7人失蹤，單是鄭州地鐵水浸列車事故就有12人遇難。大批網民質疑地鐵公司無及時停運，釀成今次慘劇。《南方周末》昨引述鄭州地鐵安全部門主任稱，地鐵是市民在惡劣天氣下「回家的唯一希望」，所以「我們一直在撐」，撐到撐不住的一刻，期間一直在抽走積水和堆沙包。

鄭州地鐵5號線一列載有五百多人的列車，前晚約6時被洪水圍困於海灘寺站與沙口路站之間的隧道內，全部地鐵站在6時10分左右停止服務。有內地傳媒引述獲救者指，列車在當日下午5時21分曾臨時停車約20分鐘，之後繼續開動，直到離開海灘寺站前往沙口路站期間突然停車，沒多久卻往回駛一點點再停下，「可能是想倒回海灘寺站，但卻發現來不及了」。工作人員隨即從車頭疏散乘客，當時隧道內積水已淹沒路軌，且水位不斷上漲。數十人撤至沙口路站月台後，突然有人大叫「往回走」，未走上月台的乘客遂返回車廂，仍有電的列車關上車門後，水位猛漲並漸漸滲水入車廂。

有獲救者憶述，自己身高1.83米，水位最高去到胸口，一些較高的乘客就扶較矮的乘客和女生企上座位，「我抱著一個孩子，手舉著一個孩子，當時被水泡著，上半身都沒甚麼知覺」，後來消防員抵達，「我人就直接躺在那兒了……沒甚麼知覺，就聽見消防員一直在喊救老人孩子」，醒來後只想立即回家，「我不敢去看那些東西」，回家後全身一直發抖，「我蹲在地上，腦子裡就一直在回響，周圍人一直都在喊『姐你醒醒、老公你醒醒』」。



丈夫闖月台救妻

被困者姓宗丈夫表示，妻子告知被困後，自己馬上趕往沙口路站救人，未料工作人員攔著入口稱車廂已經無人。宗男隨即與妻子視像通話，讓工作人員看現場情況，而當時妻子開始缺氧，非常虛弱。焦急的宗男見不獲放行，遂硬闖落月台，「這時看到負二層有一名工作人員，我給她講情況，她才知道目前情況多危機」，但車廂乘客卻怕打爛玻璃有水湧入。為解決缺氧問題，工作人員遂透過宗男手機叫宗妻砸玻璃。宗男隨後還衝落路軌，見現場只有約30人救援，進度緩慢，遂邊尋妻邊協助救人，幸妻子平安無事，惟救上月台的多名乘客已經沒有呼吸。



多名乘客音訊全無

報道提到，昨仍有多名乘客未回家且無法聯絡，家屬奔波醫院打聽，並在微博發文求助，其中一名男子昨傍晚終在醫院尋獲妻子遺體。

對於今次罕見災難，鄭州地鐵工作人員稱，氣象台早前預報鄭州降雨持續14天，公司上周六已要求各站做好防汛工作，「但當時的防汛全部是按照『大雨』級別來準備」，而大雨及以下級別，車站正常不會水浸，「但真的沒想到會這麼嚴重」，加上事發隧道在鄭州北站火車路軌地底打橫穿過，呈隧道兩頭高、中間低，遇上極端強降雨，地鐵防汛、應急準備部分失效。