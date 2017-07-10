暴雨成災 車廂水淹上頸 河南鄭州地鐵乘客險浸死

河南多地上周六開始暴雨，且雨勢前晚進一步增強，其中省會鄭州市截至昨傍晚5時，24小時最大降雨量達457.5毫米，1小時最大降雨量更達201.9毫米，雙雙打破當地有氣象站以來紀錄。鄭州地鐵多個車站雨水倒灌，月台乃至地鐵管道都變成汪洋、河流，大量乘客被困水浸車廂數小時，積水淹浸至頸。



受超強暴雨影響，河南全省最少32座大、中型水庫水位超出汛期紅線，個別河段出現險情，並有區域性嚴重水浸。鄭州當地昨午4時至5時錄得破紀錄201.9毫米雨量，遠超當地常年整個7月的147.7米雨量紀錄。全市陸空交通大受影響，機場連續兩日共取消最少360航班，鐵路大量列車停運、延誤或折返，多處馬路和橋樑被洪水沖毀或遭泥石阻斷，地鐵災情更觸目驚心。



鄭州地鐵全線車站昨晚提早於6時許關閉，不少網民隨即在鄭州地鐵微博相關通告下留言，稱被困車站甚至車廂內。微博和微信都有許多網民轉載車廂內水深及腰、甚至淹上頸的片段，求救稱自己或親友被困於5號線海灘寺站至沙口路站隧道之中，「20分鐘，如果沒有救援，幾百人喪命鄭州地鐵」。



當地傳媒昨晚7時許曾報道指，涉事列車所有被困乘客已安全疏散，但網民仍表示，其親友尚在車廂內無人救援，而且已有人缺氧暈倒，懷疑有人搞錯另一列情況較輕微的列車。至昨晚9時許，官媒陸續報道稱，消防員在8時許打破車頂逐個救人，隨後再指水位逐漸下降，乘客陸續疏散。



塌屋冧圍牆最少3死2失蹤

另一邊廂，鄭州上街區昨有屋苑圍牆在暴雨中倒塌，2人被埋瓦礫中，救出送院搶救後不治。鄭州轄下鞏義市亦多處有房屋、圍牆倒塌，造成1死2失蹤。同為鄭州轄下的登封市昨早則有鋁合金廠因洪水湧入廠內合金槽而發生大爆炸，無傷亡失蹤報告。