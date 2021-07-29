暴雨襲南台灣 高雄最大雨量745毫米

受西南氣流及低壓帶影響，台灣南部持續暴雨，前日零時至昨晚7時06分，全台有45個監測站錄得超過400毫米雨量，其中7個超過600毫米，主要在高雄、屏東。累積雨量最多的是高雄桃源區御油山監測站，達745.5毫米。中央氣象局預計，台灣本周仍受低壓帶影響，天氣不穩定，中部及南部料有大雨或豪雨，其他地區或有大雷雨。



暴雨期間，台中、台南、屏東、高雄等地都有道路水浸、河水暴漲，要封路、封橋，其中台南仁德區保安火車站附近鐵路涵洞水深一度達3米，水利局緊急出動2部抽水機抽走積水。部分山區有山泥傾瀉風險，高雄六龜、桃源、茂林等地撤離1,068人。一向很少水浸的屏東小琉球也多處積水，水深及膝，有當地居民直言「幾十年難得一見」。往返屏東和小琉球的東琉線客輪，昨早進入屏東東港碼頭期間遇上大浪，船尾被拋起(圖1)，險象環生，打入甲板再湧入船艙的海水更令乘客不斷驚呼，最終客輪要改到漁船安檢所的碼頭靠岸。客輪昨日午後停航。