更新條款惹熱議急澄清 滙豐：港客戶如常海外使用網上理財

滙豐銀行向客戶發出通知指將在7月26日起，客戶若在香港以外地方使用或下載網上或流動理財，滙豐未必獲准在有關地方提供相關產品或服務，客戶同時亦不一定獲該國家或地區的法律或規例所准許。消息一出，即引起市民關注，網上更流出不少版本，認為限制客戶在港以外提取戶口資金無理。



滙豐發言人回應查詢時指，本港客戶可如常於海外使用網上及流動理財服務，強調沒有更改相關服務計劃。是次條款更新，是將目前的「滙豐網上理財條款及細則」及「香港滙豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為單一文本，方便客戶能一併查閱。滙豐在其他營運地點亦有類似條款。就此事為客戶帶來不便致歉。

然而，滙豐發布關於網上及流動理財條款修訂通知，指該行於香港受監管和獲准在香港進行銀行活動，網上及流動理財服務只供該行在香港的客戶在香港使用。有關訊息令網民質疑做法，有意移居海外的更揚言會關閉戶口，提錢轉至其他銀行等。