更新｜德國暴雨成災釀42死數十人失蹤 默克爾：感到震驚 (有片)

【10:00更新】德國西部水災增至最少42死，另有數十人失蹤，當中重災區Ahrweiler有最少19人死亡。鄰國比利時則增至6死。德國總理默克爾稱，對今次水災感到震驚。

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【17:30更新】德國西部出現嚴重水災，連續兩天降下暴雨造成河水氾濫，至周四導致最少19人死亡、30人失蹤。洪水亦令最少6間房屋倒塌，約50人被困屋頂上，恐有更多房屋會坍塌，另有20萬戶斷電。

酒鄉Ahrweiler為重災區，流向萊茵河的阿爾河(Ahr river)河堤崩缺造成洪水氾濫，衝毀房屋。一名63歲男居民稱，凌晨2時收到洪水警告，立即逃往安全地區，「我從未經歷過如此災難，河堤在很短時間內崩缺」。網上片段可見，街道變河流，有汽車隨著急湍水流漂走。洪水在周四早上退卻後，可見汽車散落在周圍，一輛休旅車沖上圍欄，道路被斷樹和雜物阻塞。

兩名消防員殉職

在埃斯洛厄地區，周三有兩名消防員殉職，其中一人遭洪水溺斃，另一人在執行拯救行動後倒下死亡。當局指部分城鎮的水位出現前所未見的高位，市中心變成河道，有人被水流捲走溺斃。鄰國比利時和荷蘭也現水浸，比國有最少2人死亡。