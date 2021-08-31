更新｜悅榕莊稱內部重整突停業 多名員工求助勞工處

悅榕莊、Dr.Protalk、水云莊等多間美容院突然暫停營業，有分店在門外貼出告示，指公司因為內部重整，要暫停營業，直至另行通知，不少員工今日打算上班時「摸門釘」，據了解，當中約20名「悅榕莊」員工下午到旺角政府合署勞工處求助。

勞工處：正跟進情況

有員工稱表示，所有同事都是早上到分店上班才得悉事件，並透露公司7月時曾經拖糧，但現時並無拖欠薪金，近期公司生意不錯，認為暫停營業應該不涉及經營困難，估計是公司負責人之間有爭議，又指自己頓時失業，感到無助，希望公司能夠交代清楚。勞工處稱，非常關注事件，正跟進情況。

民主黨傍晚收到逾140宗求助

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，截至傍晚6時半已收到逾140宗求助，涉及金額由3,200元至40萬元不等，總金額超過580萬元，當中有九成苦主使用信用卡付款，有人擔心預繳的套票不能退款。此外，袁海文指亦收到數名受影響員工求助，指公司7月的薪金遲了三周才發放。他同時呼籲用信用卡購買有關美容套票服務的消費者，應盡快聯絡其香港信用卡發卡機構，善用信用卡退款保障機制，提出爭議交易(Chargeback)及退款，並提供相關證明文件，取回未能履行服務的金額。