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書展開鑼！ 參展商：敏感書籍「清零」 打針市民免費入場 首兩天名額1萬
2 小時前
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書展疫苗新冠肺炎門票國安法政治書清零
書展開鑼！ 參展商：敏感書籍「清零」 打針市民免費入場 首兩天名額1萬
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闊別兩年的書展今開鑼，已打一針疫苗市民有機會中午12時前免費入場，入場時出示接種疫苗紀錄，首兩天各有一萬個名額，之後5天展期每日名額3,000個，合共35,000個。書展正價門票25元，另有其他票務優惠(見表)，若須即場購票，為減「銀紙交易」，只接受八達通付費入場，且須一人一張八達通。貿發局周啟良表示，今年參展商達763間，較去年升3.1%，面積也增加5.2%，市民「多咗嘢睇」。
 

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爆疫一年半後書展重臨，場館容量設於85%人流上限，周啟良指本地疫情大幅舒緩，場地謹慎防疫，不擔心入場人次「跌好多」，但相比最近數屆約100萬人次記錄，因未通關，最少流失了約10萬人次外地客。若有確診者曾到訪書展，大會將暫時封閉確診者所到位置作徹底消毒，但相信腰斬機會不大。

今年亦是國安法立法後的首屆書展，周啟良透露，至今未有任何部門聯絡，要求入場審查書籍，局方無權力，亦沒有能力審查參展書籍；若收到投訴，會通知參展商注意，自行決定處理方法，建議參展商如有疑問，應該有關部門諮詢。不過，有參展商則坦言，出版界「怕麻煩」、「不想做違法『烈士』」，政治敏感書籍「清零」。

(新聞詳見A4)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/書展開鑼！-參展商：敏感書籍「清零」-打針市民免費入場-首兩天名額1萬-275786
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