書展開鑼 有書商料人流減兩至三成 彭志銘批「紅線」不清白色恐怖

疫情緩和下書展回歸，貿發局料今屆人流將減少，但不致悲觀，重申內容豐富，相信有吸引力。有參展商料人流或減兩至三成，不過亦有展商認為讀者「餓咗一年」，對銷情審慎樂觀。同時，就國安法實施後首屆書展，局方強調書展向來標榜自由開放，不審查參展書籍但鼓勵向有關部門查詢。主打政論、時事評論出版商次文化堂社長彭志銘(小圖)則指，政府沒有為「紅線」作清晰定義，嚇怕參展商，敏感書幾乎絕跡。

圖：鍾式明



昨日參展商把握最後一日，密鑼緊鼓籌備今日開幕，各展商亦各自把主打新書放置在當眼位置推銷。不過，疫情陰霾下，貿發局為入場人次「戴定頭盔」，天地圖書助理總經理區麗兒亦估算人流或跌兩至三成，但難料銷情，冀可追到2019年水平。她指出，今年亦維持線上書店推廣，相信未來會持續，但實體書展畢竟可安排作家講座，亦可一次過展出多本書籍，仍然難以被取代。三聯書店營銷及市務經理高啟發指，書迷渴慕書展重臨，對今年銷情樂觀。

就國安法實施，貿發局副總裁周啟良指，參展守則要求展商遵守本港法例，相信展商會自律，鼓勵參展商以至投訴者，有疑問均應向相關部門諮詢，而局方非文化專業，無能力做審查，也無權力審查，收到投訴會提醒相關展商注意，由展商自行審視風險決定是否下架有關書目。有記者追問「中共黑暗史」、「劉曉波詩集」等是否可展出，他重申「唔知呢啲書係咪犯法」，一律建議向有關部門諮詢。彭志銘則表示，「沒有人想做違反國安法烈士」，舉例《六四三0》、前立法會議員陳淑莊出的書等也沒有出版社帶入書展。他補充，政府沒有清晰說明何謂違法，「唱首歌都不容許」、「在學校派報紙」等事件，政府也沒有澄清，直言已形成白色恐怖。