書展2021｜《逆權教師》等最少5書涉違國安法遭投訴 作者：沒違法不會下架

《國安法》下首屆書展踏入第三天，參展書商「有種文化」及「山道文化」接獲貿法局通知，指旗下合共有五本書籍涉違《國安法》遭投訴，包括《元朗黑夜》、《逆權教師》、《如水赴壑──香港歷史與意識之流》及《每一把傘》及《我們的價值》。

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《逆權教師》作者兼山道文化負責人楊子俊表示，有信心被投訴書籍沒有違法，故不會下架。有種文化則指，攤位職員昨日2時收到貿發局信件，信件除提及違規書籍外，還提醒書商需對書本是否合法負責。

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有報道引述政研會主席鄧德成稱，「有種文化」及「山道文化」都有刊物內容涉煽動性質，疑違國安法，他於昨午致電警方國安處投訴，並向國安處呈交八本書籍資料，包括《石牆生花 坐監記及其他》、《假如讓我畫下去》、《逆權教師》、香港／十年抗爭記錄明信片2005-2015》、《每一把傘》、《我們的價值》、《有病童話 善忘的人有福了》。