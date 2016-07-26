書展2021｜國安法下首屆書展 劉銳紹稱自己新書「死剩種」

書展今日於會展開鑼，為《國安法》實施後首屆書展，貿發局早前稱無力審查書籍，又謂相信書商應知道界線。部分書商指由出版至篩選書籍都已嚴格審查，著名社評人劉銳紹更形容自己暗諷政治的書籍是「死剩種」，亦有市民留意到場內涉敏感政治題材的書籍減少。

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書商「度山文化」負責人兼《逆權教師》作者楊子俊指，在篩選書籍的過程已作嚴格審查，原本今年推出三本涉及2019年社運的書籍，但見出版社不敢印刷，即使自己有印刷工具可協助印刷，但最終仍決定不會印刷及於書展發售。楊指，《逆權教師》講述其教學通識的經驗及參與社運的經歷，強調內容未曾表明政治立場，亦已經過嚴格自我審查，其中連引用《蘋果日報》剪報，亦刻意裁剪及淡化《蘋果》標誌。他直言，為了確保合法，已在出版及書籍篩查上作出很多審查和犧牲，若仍有人投訴亦只能毅然面對，不會迴避。

劉銳紹：非政論內容不應涉國安法

著名社評人劉銳紹今年發售《萬獸寓言》及《慾奴—香港當代官場現形記》等暗諷政治的書籍，均為《國安法》實施後出版，內容包含政治哲學元素。他形容自己的書籍已是場內「死剩種」，認為這類非政論內容不應被指觸犯《國安法》，強調如理性、溫和、務實的言論都不被接受，便證明「一國兩制」已有違原本構想。

有市民稱現場政治書籍大減

書商需要自我審查，市民有感書籍選擇減少。升讀中六的高先生表示，自己於前年書展仍有購入政治書籍，但今年留意到現場多了簡體字書籍，而政治書籍數量亦大減，感到出版自由收窄令他難以接受，但體諒書商為生存而須自我審查。市民黃小姐則認為書商的自我審查令讀者的選擇減少，帶來一定負面影響，但亦無可奈何要接受。

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除了涉敏感政治議題的書籍，中華書局於當眼處擺放講述國家主席習近平的書籍，三聯書店亦於當眼處擺放習近平作品《之江新語》，以及新書《文獻中的百年黨史》；由內地法律學者王振民等編寫的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》亦於書展攤位發售。三聯書店市場部經理高先生指，未能預料銷情如何，但相信新書銷量會較高。