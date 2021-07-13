書展2021｜旅遊書商轉賣移民書籍 有市民料花5000元購書

繼去年書展因疫情停辦後，書展今日於會展開幕，未到10時已有逾百名市民排隊進場，排頭位的杜先生早上7時已到場，為購買作家簽名書，有頭批入場的市民觀察到場內人流較往年少；有一向主力售賣旅遊書籍的書商「變陣」出售移民及相關書籍，亦有書商劈價出售海外旅遊書，對銷情抱持信心。

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居於新界西、從事運輸業的杜先生已第9年排書展頭位，他今早7時已來到會場排隊，望購買林詠琛的簽名小說，他約中午離開會場，最終花費約千元。

疫下海外旅遊書停出版

往年主打海外旅遊書籍的「經緯文化」受疫情影響，今年已沒出版海外旅遊書，今年售賣的書籍亦僅餘一成屬旅遊書，而有見本港出現移民潮，書商改為主打英國、澳洲等地的移民書籍，亦有發售介紹香港特色建築的《香港老美》。書商負責人馮家偉指，書籍已變成「移民手信」，予準備移民的港人作紀念，往年的旅遊書很多都被退回，反而部分移民書籍已賣斷，更推出第二版。

而書商「新假期」則仍然選擇主打海外旅遊書，以劈價20元出售，負責人陳衍慧指，現時仍未通關，但大家旅行意欲很強，相信市民亦可購買後收於家中，書商對今年銷情有一定信心。

市場觀察到場內人流減少

胡先生與太太、分別8歲及5歲的子女10時許到場，胡先生料一家四口花費約5千元，為子女購入兒童書籍，自己亦會購買歷史書籍。胡先生指，感覺人流較往年少，亦察覺到書商數目減少及場地較往年小，今年場內因疫情而不可進食，預計中午便會離場。

今年升中六的羅小姐亦「拖篋」進場，料以4,000至5,000元為自己及升讀小二的胞妹購買補充練習，她自己亦會花500至600元購買小說及日本雜誌。