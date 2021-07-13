書展2021｜開幕前數十人排隊 排頭位書迷預計花約1000元

香港書展延期1年，今早10時在灣仔會展開幕，今日起一連7日在灣仔會議展覽中心舉行。今屆書展有763間參展商參與，較去年原定參展商增3.1%，需要配合一系列防疫措施。

今早8時許，會議展覽中心外已經數十人排隊等候入場。大會在會展場外及中環廣場地面設置鐵馬及多個帳篷迎接人流。排頭位的杜先生表示，早上7時許到場，希望購買限量簽名小說，預計會在書展花費約1000元，購買小說及自傳等書籍。至早上10時，排隊市民可正式入場，但人流似乎不及往年，未見以往書迷「衝入去買書」的場面。

未預先購票人士只可憑八達通付費進場

現場不設實體門票，未有預先購票人士，只可憑八達通付費進場，市民入場前要使用「安心出行」或登記資料。另外，大會將送出35,000個書展免費入場名額予已接種至少1劑新冠疫苗人士，中午12時前出示接種證明後可以免費入場，首2天名額每日10,000個，之後5日展期每日3,000個名額，以先得先得形式派發，主辦單位特別安排專用閘口檢查市民的疫苗證明。今年書展工作人員須於14日前完成接種2劑新冠疫苗或持14日內檢測陰性證明。

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另外，今次是《香港國安法》生效後的首個書展。貿發局指，參展商應知道國安法界線，大會不會預先審查書籍，亦不認為書展內不再有政治書籍出售。

林鄭月娥對書展可再度舉行感高興

特首林鄭月娥到會展出席書展開幕禮，對書展在疫情受控下，再度舉行感到高興。她指政府去年在第二輪防疫抗疫基金中撥款4,000萬資助印刷及出版業計劃，能涵蓋80%參展商全數參展費。今年4月再從基金中撥款1千萬元，為每間參展商提供1.5萬元，約570間參展商受惠。她希望書展能成為疫情的減壓良方，並致力在幼稚園及中小學推廣閱讀文化。