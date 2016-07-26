書迷尋寶 書展開鑼一連七日 旅遊書商轉賣移民書籍

書展去年因疫情停辦，今年一連7日的書展昨日終可如期在灣仔會展開鑼，書商加強防疫，每1至2小時消毒書本及攤位一次。熱愛旅遊的市民到書展目標之一便是購買心水旅遊書籍，但香港目前仍處於「封關」狀態，有主力售賣旅遊書籍的書商則「變陣」出售移民及相關書籍，亦有書商劈價出售旅遊書。書展首日人流明顯較往年疏落，書商普遍對銷情仍抱持信心，更有書商指一些小學補充練習或教材等昨已售出五成。



書展昨早10時開幕，但未到10時已有逾百人排隊等候進場，惟有首批入場的市民指，往年亦是首日一開幕入場，但昨早進場的人流較往年明顯減少。不過，進場的市民，不少已有設定「目標」，如今年升中六的羅小姐更「拖篋」進場，預算以4,000至5,000元為自己及升讀小二的胞妹購買補充練習。而胡先生夫婦帶同兩名分別5及8歲的子女到場，打算用5千元購買兒童書籍。

每年書展均在暑假舉行，一眾旅遊書籍歷年均受到愛周遊列國的市民選購，並藉此發掘新旅遊景點，但疫情困擾全球逾年，今年場內亦鮮見新的旅遊書，部分出版商更將舊版割價求售，如「新假期」劈價5元一本出售2019至2020年版、包括日本、台灣、南韓或泰國的旅遊天書；負責人陳衍慧指，雖然現時香港仍未通關，但大家旅行意欲很強，相信市民亦可購買後收於家中，書商對今年銷情有一定信心。

有旅遊書商則「轉戰」售移民書籍，「經緯文化」受疫情影響，今年售賣的書籍亦僅一成屬旅遊書，改為主打英國、澳洲等地的移民及旅遊書籍，負責人馮家偉指，旅遊書很多都被書店退回，部分與移民有關的書籍已賣斷市須出第二版，他更透露，他們出版介紹香港特色建築的《香港老美》，已變成「移民手信」，供擬移民的港人紀念。

除旅遊書大減，今年亦為《港區國安法》實施後首個書展，場內涉敏感政治題材的書籍大減，有書商稱在出版及書籍篩查上做了很多審查和犧牲。著名時事評論員兼作家劉銳紹形容自己的《慾奴‧牢獄——香港當代官場現形記》等暗諷政治書籍，在場內已所剩無幾，並指這類非政論性質的內容不應觸犯國安法，如理性、溫和、務實的言論都不能被接受，就證明一國兩制已有違原本的構想。升讀中六的市民高先生指難以接受出版自由收窄，但體諒書商因生存須自我審查。