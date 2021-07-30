曾健成認放「釋放政治犯」氣球罰款 李卓人拒認押9月覆核

支聯會主席李卓人及社民連曾健成，涉今年元旦於金鐘放飛「釋放政治犯」的氣球，被控在受管制空域放飛氣球罪，李卓人另被控阻差辦公。案件今早於東區裁判法院提堂，曾健成認罪被罰款2,500元，李卓人則否認兩項控罪，法庭將案件押至下月9日審前覆核。

案情指，65歲曾健成及64歲李卓人於今年元旦民陣金鐘集會，手持一個直徑約一米的氣球，氣球下有繩連著一張三米乘五米、寫上「釋放政治犯」的橫額。高級督察鐘廷森曾向他們發出四次警告，提醒兩人氣球體積過大，若放飛有機會影響飛行航道，但不獲理會。兩人其後將氣球放飛到空中，經民航處確認，該位置上空為受管制空域及沒有得到行政長官許可。兩人被控違反《1995年飛航(香港)令》，李卓人另被指阻礙高級督察鍾廷森依法執行公務。

曾健成求情時指，他曾任立法局議員及區議員，前後服務社區及議會逾30年，自己是一時衝動才放飛氣球，並引航空管制資料，指氣球被釋放的位置屬於管制區域，造成的影響有限。

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