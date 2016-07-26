曾國衞：對認識共產黨非零宣傳 考慮設中共歷史博物館

政制及內地事務局長曾國衞於立法會回應質詢時指，當局對讓市民認識共產黨非「零宣傳」，已作出多項對中共史料保育及教育工作，包括下學年推出的高中「公民與社會發展科」，內容涉「一國兩制」及中國發展。民建聯陳克勤追問當局會否在香港設立中國共產黨歷史博物館，曾稱會向有關政策局反映，並作實際考慮。

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曾國衞表示，香港與中國的關係密不可分，市民有責任認識共產黨歷史。他又指，在過去兩年，本港面對前所未有的政治衝擊，並出現危害國家安全的重大風險，但中央堅持以「一國兩制」原則下解決香港問題，充分體現中央對一國兩制的初心和包容，值得特區政府學習。

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被問到會否考慮於中小學課程中訂立中共歷史科，曾國衞指，下學年推出的「公民與社會發展科」內容涉及國情，而原有中史科已有涵蓋20世紀的中國歷史，但同意當局對愛國意識的公民及學校教育仍有待加強。