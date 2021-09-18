選委會選舉｜曾國衞回應選舉警力認為「恰當」 蕭澤頤：多警力只為大家安全

選舉委員會界別分組選舉今日舉行，政制及內地事務局長曾國衞今於會展、九龍公園、沙田大會堂投票站巡視後見傳媒，指投票流程大致暢順，回應今次僅約4900人合資格投票，但警力達5,000至6,000時，曾指今次選舉首次將選委會人數增加至1,500人，是三場選舉的「首仗」，對香港以致每名香港市民都十分重要，不容有失，加上過往選舉期間確實曾出現混亂，認為警方每次就大型活動都會按風險評估所需警力，認為現時警力「恰當」，且「絕對有咁嘅需要」。

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蕭澤頤巡視沙田大會堂投票站

警務處處長蕭澤頤今午約1時巡視沙田大會堂投票站，被問到警力會否過多時，他指「咁多警力都係為咗一個目的，都是大家的安全」；至於現時評估選舉是否安全，他僅點頭，未有正面回應。

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