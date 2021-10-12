曾國衞：研修例處理內地來港人士遭歧視

政制及內地事務局長曾國衞在立法會政制事務委員會會議上表示，政府正聯同平機會正研究加強反歧視的保障，希望處理針對內地來港民眾遇到的歧視或中傷問題，當局爭取現屆政府任期內完成研究，由下一屆立法會審議修例。他說對內地來港民眾的歧視是不能容忍，當局一定會進行相關工作，但如涉及法例修改，需要小心處理。對此，多名建制派議員支持，又建議當局進一步檢視職業歧視的情況，指不少警員及紀律部隊人員都受到歧視。

至於距離立法會選舉餘下兩個月，曾國衞指當局正積極研究在合適的口岸設置票站，盡量令居住在內地的香港選民有機會行使投票權，但現時仍有不少技術問題要克服，包括會否影響口岸運作、旅客分流、公共衞生風險，以及如何與內地當局配合等。多名議員認為時間無多，促請當局無論成功與否都要盡快交代詳情，令選民能夠做好準備。

曾偉雄倡港與內地警方交流合作

此外，前香港警務處長曾偉雄在一個論壇上向內地傳媒表示，中國在經濟快速發展的同時，政治制度、社會制度以及社會管理的發展也是一日千里，他建議香港與內地警方應加強交流合作，相互學習先進的經驗做法，共同應對當今社會出現的安全威脅與風險挑戰。

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