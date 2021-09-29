曾惡搞伊斯蘭先知 瑞典漫畫家坐警車意外身亡

曾將伊斯蘭教先知穆罕默德的頭像繪在狗身，瑞典漫畫家Lars Vilks上周日(3日)在一宗車禍中身亡。瑞典警方表示，尚未知道意外的原因，但初步相信與其他人沒有關連。

因為多年前的死亡恐嚇，而仍受瑞典警方保護的Lars Vilks，在上周日乘坐一輛民警車輛，在瑞典南部Markaryd與一輛貨車相撞。75歲的Lars Vilks與車內的兩名警察死亡，而貨車司機受傷。瑞典警方最初未有公布事件，僅由Lars Vilks的拍檔向瑞典的一份報章透露有關的事件。其後瑞典警方的聲明指，目前仍未清楚相撞的成因，不過暫時未有發現意外涉及其他人。

阿爾蓋達曾懸賞77.8萬

Lars Vilks在2007年，將穆罕默德的頭像畫在一隻狗身上，之後引起伊斯蘭世界的不滿，其中當時伊拉克的阿爾蓋達組織更懸紅10萬美元（約77.8萬港元）殺害Lars Vilks。事件亦導致瑞典總理需要與22個穆斯林國家大使會面以化解事件。

在2015年，Lars Vilks在丹麥的哥本哈根出席一個有關言論自由的論壇時，遭遇到槍擊事件。Lars Vilks相信自己是其中一個襲擊目標，而事件中一名電影導演被殺。