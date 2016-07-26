曾湊4名嬰兒可叫「王牌」 陪月員收費服務五花八門

愈來愈多家庭聘用陪月員，協助產婦調理身體和舒緩照顧初生嬰兒壓力。消委會檢視19間提供陪月服務的公司或機構，發現資歷以至所謂「金牌」或「皇牌」陪月員無客觀標準；收費及服務條款等亦不一，建議待產消費者細心選擇。

曾照顧4個或以上嬰兒的陪月員，與曾照顧過逾50個嬰兒也可被介定為「資深經驗」；有中介公司明言，所謂「金牌」或「王牌」只屬虛銜。以坐月住宿計劃26至30晚計算，收費由63,800元至268,000元不等，相差逾3倍；聘用一個有30次陪月經驗員工工作26天，每天8小時，18間公司提供報價2.1萬至3.4萬元，相差逾六成。

除基本工資外，部分公司成功配對陪月員需額外收行政費最高達6,800元；如居住偏遠，大部分要求僱主承擔全數或部分車資；9間公司或機構要求開工首日及完結日「俾利是」，金額無明文規定，如要開工前代煲薑醋，部分公司額外收500至3,000元服務費。

曾湊4名嬰兒可叫「王牌」 陪月員收費服務五花八門