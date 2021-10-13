曾說應由房委會代付輪候津貼 林鄭：僅屬得意想法

特首林鄭月娥早前受訪時，表示土地交付房委會後，若建屋建得太慢，輪候公屋現金津貼應該由房委會支付。說法連日備受質疑，她昨早澄清這並非一個建議及政策措施，而只是「得意嘅想法」，否則便已寫入施政報告，並指有報道指她「諉過於房委」、「懲罰房委」是誇大的形容。

林鄭月娥強調，想法背後是希望有更大的動力推動公屋興建，又稱因一句「得意」想法，引起部分房委會委員在不完全掌握之下的反應，並指事前已向運輸及房屋局長陳帆提出，願意親自到房委會總部與成員交流。

房委會昨下午回應，指一直致力配合提升公屋規劃、設計和建造方面的效率，爭取盡快建成更多單位。現時部分房委會公屋項目，有逾九成組件採用預製技術，實現6日建成一層20個單位的標準樓層，同時會由承建商一併負責合適項目的設計和建造，補充房屋署有限的人力資源用作開展詳細設計工作，讓房屋署可更專注公屋發展策劃、統籌和監督。

另外，林鄭月娥昨透露今明兩日會到廣州和深圳，而在深圳會向深圳市領導介紹施政報告內，關於加強港深合作的內容，特別是《北部都會區發展策略》。

曾說應由房委會代付輪候津貼 林鄭：僅屬得意想法