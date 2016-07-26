最強颱風｜煙花登陸浙江舟山龜速移動 浙滬疏散逾180萬人

颱風「煙花」已於今日中午12時半左右在浙江舟山普陀沿岸登陸，中心風力達每小時136.8公里，是近72年來7月登陸浙江的最強颱風。中央氣象台微博指，從煙花登陸截至下午4時，3個半小時煙花僅移動約20公里，「妥妥的龜速行走」，而到下午5時，「煙花依舊沒挪窩」。中央氣象台預計，煙花以每小時10公里左右的速度往西北方向移動，晚上進入杭州灣，今晚深夜至明日凌晨將在浙江平湖至上海浦東一帶再次登陸，登陸時中心風力約為每小時118.8至126公里。

航班、列車取消 地鐵停運

浙滬一帶風雨明顯增強，截至煙花登陸前，浙江已轉移一百五十多萬人，上海亦轉移36.2萬人。浙江蕭山機場、上海虹橋機場及上海浦東機場取消今日所有航班，駛經浙江和上海的高鐵、火車基本上今起停運最少1天；上海地鐵其中6條路線及地面、架空路段車站今午1時許開始停運，杭州地鐵有2條路線今晚提早於7時半停運，寧波地鐵4條線大部分車站關閉。

醫院新冠疫苗倉庫停電水浸

受煙花影響，浙江寧波、舟山、紹興及杭州等地連日暴雨，沿岸地區海水倒灌，其中舟山五千多棵樹倒伏，寧波多地水浸，海曙區華慈醫院存放新冠疫苗的倉庫今日凌晨1時許突然停電並開始積水，消防員與工作人員合力花15分鐘搶救出一百六十多箱疫苗。寧波水利局更預計，流經市區的甬江及奉化江將在今晚至明日出現破紀錄特大洪水，呼籲各地加強防禦。

上海屋苑露台玻璃吹走

上海浦東新區周浦鎮一個屋苑有4樓住戶露台今早被強風吹塌，玻璃掉落3樓窗台及地面，無人傷亡。當地傳媒指，涉事住戶曾破壞原有露台結構，而根據現場圖片推斷，涉事住戶為善用小露台位置，將小露台用玻璃封起，納入室內面積。長寧區天山路就有公共電話亭被吹倒在馬路上，警方和附近民眾合力將其推回行人路。