最後入閘｜立法會選舉提名期今截止 醫療衛生界競爭最激烈

立法會換屆選舉提名期由上周六開始，今日結束，截至昨日選舉事務處共接獲146份提名表格，所有地區和組別均已有人報名參選。其中33人報名爭奪20個地區直選議席，64人爭奪30個功能界別議席，以及49人爭取40個選委會界別議席。是次是中央政府完善香港選舉制度後首次立法會選舉，由今屆選舉起，無論是地區直選、功能組別，抑或選委會界別的參選人均要取得選委會提名，以及通過資格審查。資審會主席、政務司長李家超日前透露，最遲本月26日公布參選人是否通過資格審查。

地區直選重新分為10個選區，每區以雙議席單票制選出2名立法會議員，目前競爭最激烈的地區為港島東、九龍東以及新界東北，每組分別有4名參選人；其餘7個地區則每組有3人出選。

至於功能界別，截至昨日，醫療衛生界共有6人報名參選，是目前最多人參選的團體界別，而建測規園界則只有1人報名，如無其他參選人，並通過資格審查，或直接當選。其餘界別均有至少2名參選人。

全國政協常委唐英年昨指，他個人提名了3名人士分別參選3個選舉界別。他表示，樂見不同背景人士參與今次立法會選舉，認為有助將社會不同階層聲音帶入議會，令討論更健康和積極。

他又表示，中央政府很清楚表明，香港是多元社會，因此想有多元聲音進入議會，中央由始至終都不想搞清一色，而是希望議會有多元聲音。

最後入閘｜立法會選舉提名期今截止 醫療衛生界競爭最激烈