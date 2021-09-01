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最新研究 削75%複製力 助研藥物 蛇毒「肽」可遏新冠病毒
30 分前
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peptide新冠肺炎藥物巴西矛頭蝮蛇新冠病毒
最新研究 削75%複製力 助研藥物 蛇毒「肽」可遏新冠病毒
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聖保羅大學物理研究所的人員。
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巴西矛頭蝮蛇 (路透社)

科學家密謀「毒殺」新冠病毒？說的是以毒蛇毒液內的一種物質，來研發新冠肺炎藥物。巴西有研究以猴子細胞做實驗，發現「巴西矛頭蝮蛇」(Bothrops jararacussu)的毒液內的一種「肽」(peptide)，可抑制75%新冠病毒，冀稍後以人類細胞測試。
 

聖保羅大學物理研究所的實驗發現，巴西矛頭蝮蛇毒液內的該種肽，可與新冠病毒內一種名為PLPro、與病毒複製能力有關的酵素連繫，令猴子細胞內新冠病毒複製能力，大減75%，而該種肽不會損害其他細胞。


肽由胺基酸組成 亦存在於人體
肽是一種天然存在的小生物分子、介乎於胺基酸與蛋白質之間的物質。肽由胺基酸組成，來源有多種，內源性包括人體內胸腺及胰島素亦有肽，外源性則存在於動植物之中。肽被指可影響細胞生長，亦被認為與對抗病毒細菌、調節免疫力及營養等有關。

有份撰寫報告的聖保羅大學教授吉多(Rafael Guido)強調，巴西矛頭蝮蛇毒液內的肽，可以在實驗室合成，毋須捉蛇養蛇。當地爬蟲學家普爾托(Giuseppe Puorto)亦稱，「我們擔心人們會在巴西大舉捕獵該種蛇，以為牠們可拯救世界……但並非如此！可對抗新冠病毒的不是毒液本身。」

研究人員下一步將評估巴西矛頭蝮蛇毒液的肽，在不同劑量下的效果，以及可否防範新冠病毒進入細胞，冀之後再在人體細胞測試，暫未有時間表。

巴西矛頭蝮蛇是巴西體形最大的其中一種蛇，可達2米長，棲息於大西洋沿岸森林一帶，除巴西外，亦見於玻利維亞、巴拉圭及阿根廷等地。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/最新研究-削75複製力-助研藥物-蛇毒「肽」可遏新冠病毒-282977
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