最新研究 新冠病毒於艾奧瓦鹿群傳播 科學家憂鹿隻成變種毒株宿主

美國最新研究發現，艾奧瓦州逾百隻白尾鹿(white-tailed deer)帶新冠病毒，且有證據顯示病毒由人傳給鹿，再在鹿群擴散。科學家指，暫未發現鹿隻染疫後再感染人類，但憂慮病毒在動物體內可能出現變異，衍生的新毒株恐傳回人類。

《紐約時報》周三報道，這項由賓夕法尼亞州立大學、艾奧瓦自然資源部與艾奧瓦州立大學共同做的研究，檢驗去年4月至今年1月在艾奧瓦州收集的野生及飼養白尾鹿屍體淋巴結(lymph node)樣本，結果在去年9月的樣本開始驗出新冠病毒。此外，在去年4月至12月收集的283個樣本中，33%驗出病毒，但在去年11月23日至今年1月10日取得的97個樣本中，多達80個(82.5%)檢出病毒，顯示隨著國內疫情升溫，病毒亦在鹿群快速傳播。

研究員亦對白尾鹿所帶的新冠病毒做基因排序，發現其基因序列與艾奧瓦州確診者相同。再者，染疫鹿隻所在的地區，亦與艾州確診個案的吻合，反映病毒是由人傳給鹿，再在鹿群間傳播。研究指，這是首次有證據顯示，新冠病毒由人類傳給野生動物，並在動物群中蔓延。

憂獵鹿散播病毒

研究又指，全美有多達2,500萬隻白尾鹿，獵鹿亦是常見的打獵活動，雖然至今未有證據顯示受感染鹿隻會將病毒傳給人，但若病毒長期留在艾奧瓦州的野生動物，如白尾鹿體內，病毒便有機會在新宿主體內產生變異，新變種毒株之後也有可能再傳給人類。為此，研究建議當局持續監察新冠病毒在鹿隻等動物群的傳播趨勢。

最新研究 新冠病毒於艾奧瓦鹿群傳播 科學家憂鹿隻成變種毒株宿主