最終章 副社長陳沛敏：辛苦同事 百萬份《蘋果》近沽清或破紀錄

創刊26年的《蘋果日報》昨出版最後一期，雖然事先張揚會印製100萬份，仍有大批市民於昨凌晨趕赴旺角、報刊最早發售點的報攤購買；各區報攤、便利店天未光就有人龍等候，報紙分批印刷發行，每次補貨瞬即售清，有人一買就100份，有報攤見供不應求趁機加價兩成至一倍不等(12至20元一份)，更有人將報紙放交易平台開價1,000元一份。至晚上7時前，蘋果前執行總編輯林文宗宣布，相信百萬份《蘋果》已近沽清；蘋果副社長陳沛敏對同事至最後仍緊守崗位感自豪「辛苦晒佢哋」。

創報時以「香港人的報紙」自居的《蘋果日報》，最後一期出紙32頁，頭版題為：港人雨中痛別「我地撐蘋果」，主要報道停運情況；當中更透露，壹傳媒創辦人黎智英將《蘋果日報》命運交予管理層決定，「對同事決定表示充分理解」。最後一期亦附有12頁的特刊，主要刊載26年歷史。林文宗指，程序上還有回紙(即商家送回未售出報紙)，故銷售的準確數字須待兩至三日才知悉，惟相信接近全數售清，並指之後不會加印。若全數沽清勢破本港單日銷售紀錄。



有人索價千元售蘋果日報

因事先已預告昨日起停刊，周三晚深夜有市民到壹傳媒大樓表示支持，期間獲蘋果員工派發「新鮮出爐」的最後一期《蘋果日報》。另亦有大批市民昨夜凌晨約1時許，到旺角的報攤排隊購買；其後有市民由到各區報攤、便利店排隊等候購買最後一期，有向隅的市民則向店家留下電話號碼要求留貨，待下輪補貨時再取報紙。



此外，有大批市民則於社交平台、論壇「入手」找尋最後一期《蘋果日報》，有應用程式及網頁更新「返貨情況」；有市民表示，看到報料後趕至小店，不足10分鐘就只餘數份。何文田有報攤入了3,000份，有市民指入黑前已沽清；亦有餐廳、雜貨店購入多份報紙，報稱會派予未買到的市民。但有商家入貨後加價至15元就地散貨，交易平台有買入數份報紙的人表示願免費分派給他人，亦有人開價1,000元放售最後一期，及後疑收到大量網民批評後刪除該項交易。



陳沛敏冀羅偉光、張劍虹獲釋

涉違《港區國安法》獲准保釋的陳沛敏前晚在報館審視最後一期《蘋果日報》版面後，宣布辭去《蘋果日報》副社長，以及與之有關5間公司的一切職務，並於今日生效，惟會協助公司善後。她對壹傳媒行政總裁張劍虹，以及蘋果日報總編輯羅偉光仍被還柙，感到好難過，冀對方盡早獲准保釋。