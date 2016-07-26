最長確診｜癌症康復者免疫力弱 美婦染疫335天破紀錄

美國一名婦人感染了新冠病毒335天後，病毒檢測才呈陰性，成為感染期最長的確診個案。事主是一名淋巴癌(lymphoma)康復者，去年春天確診後接受治療，之後多次檢測均呈陽性，且症狀持續，更需要聞氧氣，直至今年4月體內病毒才完全清除。這可能與事主之前患淋巴癌，免疫系統受損有關。

《科學雜誌》(Science Magazine)報道，47歲女患者的病毒檢測雖持續呈陽性，惟其體內病毒量幾乎觀察不到，至今年3月才再大幅回升。研究員將女病人去年春天的病毒樣本基因組與她較近期的樣本作比對，發現病毒株相同，顯示她並非二次感染，而是病毒留在她體內接近一年。期間，女病人症狀持續，時好時壞，在家養病期間須聞氧氣。她其後再入院接受新冠肺炎治療，體內病毒最終清除，今年4月至今所做的多次病毒檢測均呈陰性。

免疫系統弱令病毒長時間留體內

報道指病毒長時間留在女事主體內，可能與她早年接受淋巴癌治療導致免疫系統變弱有關。事主約3年前接受過CAR-T細胞治療，導致製造抗體的B細胞量大減，因而削弱其免疫系統。之前已有報告顯示，免疫系統變弱的人感染新冠肺炎後，病毒留在體內的時間較長，例如華盛頓一名白血病(leukemia)患者，病毒留在體內70日。專家指，免疫力低人士的感染個案，如上述淋巴癌患者和長期病患者，有助研究新冠病毒的基因演變；在淋巴癌女病人個案中，研究員發現病毒已出現兩項令基因組若干部分消失的變異，其中涉及新冠病毒入侵人體細胞媒介刺突蛋白。

報道指儘管病毒長期留在體內的情況甚少，但這或導致出現新變種病毒株，因病毒在體內有更多時間和空間作變異。

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