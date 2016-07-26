會員積分條款不清惹投訴 促商戶改善 免傷客戶關係

信用卡、商場、零售商均有推出會員積分制，透過獎賞制度建立客戶忠誠度，不過，消委會接到投訴，指部分商戶未有清晰展示積分限期、兌換的現金券使用期限，更有系統疏漏等問題，反因此損害與客戶的關係。有投訴稱用了6萬積分兌換6張超市共值300元電子現金券，但其後現金券失效，始知有效期僅得十多天。消委會指，今年首半年收到18宗投訴，主要涉及服務質素，冀商戶清晰羅列條款，以免適得其反。



消委會舉出3個投訴例子，其中與積分有效期的個案中，投訴人李太於超市購物，發現單據上顯示的積分餘額在沒有兌換獎賞下，積分從1月初的1,521分，十多天後減至1,323分；其後購物積金有進帳，但再發現3月下旬紀錄尚有1,594分，至4月初又只剩下1,550分。她查詢始知積分有效期為兩年，翻查紀錄再發現去年已遭扣逾400分，經消委會調停後，獲超市酌情處理，向李太存入800積分。李太亦反映長者不懂透過手機查閱積分資料。



電子現金券僅有效十多日

有商戶可讓會員以積分換取現金券，投訴人陳先生透過手機程式在一家公司會員系統，在3月以6萬分兌換6張超級市場50元電子現金券，即日用了2張，最近發現其餘4張不翼而飛，經查詢後始發現現金券4月9日已到期，陳先生質疑現金券僅得十多天有效期不合理，並指該公司無特別注明現金券的使用期，對消費者有欠公平。消委會介入後，該公司退回未用4張現金券的積分。

最後的個案則涉系統問題，投訴人黃小姐透過會員系統購物時，未能兌現滿200元扣減20元的優惠，等候3個月後，獲回覆承認系統問題導致事件，但僅表示歉意，因有關優惠券是免費贈送，無意補償。消委會介入後，該公司回覆已把20元等值的4,000積分存入黃小姐會員戶口。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，系統有問題「錯不在客」，對消費者不公平，而遭投訴現金券限期短的公司，雖有在宣傳單張上顯示，並不顯眼；客人換現金券期望「慢慢使」，呼籲商戶為積分計劃投入更多資源，清晰顯示條款，以免反而損害與客戶關，與會員計劃目標相違悖；若不善於使用電腦或手機查詢積分，消費者可考慮使用店內相關設備或致電熱線查詢。