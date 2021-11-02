月偏食本月19日上演 傍晚月出望東北可賞

繼今年5月的月全食後，本港於本月19日(周五)將現月偏食。

天文台表示，本港當日傍晚將出現月偏食。然而，今次月食期間，月亮的仰角較低，月球在食甚時仍處於地平線以下，而且天色尚未全黑，因此在香港觀看到的月亮會「帶食出」，而且可能比較費力才能找到月球位置，當中面向東及東北方而沒有障礙物的地點是最佳的觀賞位置。

在港僅觀看月食後半部過程

據天文台估計，當天月球於下午5時39分東升，其時已過「食甚」階段，月球正逐漸離開地球本影。到下午6時47分，月球「復圓」，完全離開地球本影。整個月食過程在晚上8時06分當月球離開地球半影時結束，而在港只能觀看到月食過程的後半部。

太空館YouTube頻道直播

香港太空館會於當日下午5時30分至晚上7時，透過Youtube頻道直播今次月食天文現象，並由助理館長分享與月食相關的科學知識。而下次香港可以觀看到的月食，將待到明年11月8日出現的月全食。

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