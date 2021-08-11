有得睇冇得試美食博覽開鑼 展商轉打視覺嗅覺心理戰

美食打動人心依靠色、香、味，停辦一年的美食博覽今開鑼，但基於防疫，場內嚴禁飲食，參展商在戰場無法以試食「勾引味蕾」，就著手轉攻食客的視覺及嗅覺，更大打心理戰，務求令消費者荷包失守。其他防疫限制，還包括展覽場地容量上限50%，有展商表示不擔心防疫措施影響銷情，冀做到19年兩倍生意額，但也有展商不敢樂觀，稱「打和」都滿意。

針對今次博覽「有得睇、冇得試食」，西班牙食品進口商「Bien Jamon Spanish Food Company」特別準備了透明包裝的乾果、西班牙火腿展出。市場部經理侯小姐表示，此策略冀讓參觀人士毋須試食也可觀察到食物品質，以往進口的乾果食品較少採用透明包裝。除出動「視覺戰術」，他們也推出小包裝產品，以往多以100克包裝，特別為展覽改推50克包裝。侯小姐指，希望小包裝可令客人更願意付鈔，購買小量回家試食後再「回頭」購買。她又指，公司早前參與在書展中首辦的「零食世界」展區，銷情意外理想，當時預備了值20萬元貨品應市，最終全部售出，認為美食博覽適逢在第一期消費券發放後舉行，因此更有信心，準備了3倍數量貨品，期望也可在3、4日內售清。首次參展的「樂婷媽媽」為求令推介的「雞煲即食包」順利「跑出」，將在現場示範即煮雞煲，冀以香味攻陷路過食客的嗅覺神經。

投其所好打心理戰

另有展商以勾起食客「回憶」作推銷策略，皇聚食品主力代理台灣包裝食品，以往參加各類展銷場均有設有台灣特色的「食品燈箱」作招牌，放入燈箱中暖笠笠的蝦片吸引大小朋友過來購買試食，也是不少台灣街頭食品的營銷手法。經理冼先生指，一方面讓本地熟客記得品牌代理的食品，二來也冀勾起到台灣旅遊的記憶，即使不設試食，也堅持至少放一個食品燈箱作招徠。他對銷情感樂觀，指相關貨品過去半年批發也熱銷，故相信對「太耐無得飛」的港人有吸引力。相信不少日系美食，都會出同類招數，讓食客再嘗日本風味。

不少酒商亦參展美食博覽，其中「合興隆」帶來日本果酒、梅酒等。營運經理高先生坦言，不設試飲是致命傷，惟認為太長時間缺乏大型展覽，也希望在展覽復辦後參加，生意能夠做到持平已感滿意。他們除推出較細支裝的300毫升(一般720毫升)產品，也將以優質服務策略打動參觀市民。高解釋，人人飲酒口味不同，將透過富經驗的同事，了解客人口味，例如甜、酸、香味偏好、質感等需要，為客人揀選合適的產品。

「尊貴美食區」方面，有展商帶來特別口味手工啤，例如限量500支檸樂味手工啤、可「溝埋」成鴛鴦手工啤的奶茶味「鴛啤」及咖啡味「鴦啤」。宏展市場部經理張先生表示，料客人願意「試新嘢」，不擔心不設試飲影響銷情，冀較2019年參展時增加一倍生意額。

繼續「1蚊貨」優惠折扣吸客

推售美食，除賣「色、香、味」，CP值(性價比)對一些精打細算的市民來說更為重要，多個參展商亦一如以往，推出「1蚊貨」及各式優惠應市，例如「鴻星」推山限量30份1元「海味盛薈」即食佳餚、元朗永年士多1元「中秋大龍鳳盆菜」、伯成集團推出任何消費加1元換購「duria」貓山王榴槤冰皮月餅、香港咖啡紅茶協會限量100支1元「金茶王港式奶茶」等。

一票可逛多個展覽

美食博覽今起一連5日至周一(16日)舉行，首4日朝10晚10，最後一天下午6時閉幕。票價25元，傷健人士票價10元，3歲或以下小童，及65歲或以上長者免費入場；另設優惠價10元「上午進場票」及「晚間進場票」，憑票可同時參觀同期舉行的「香港國際美酒展(特別展)」、「香港國際茶展」、「家電．家品．博覽」及「美與健」生活博覽；加15元可參觀「尊貴美食區」。5個展覽共有900家展商參與。主辦方貿發局向已打一針疫苗市民，送出平日上午免費入場名額3萬個。



美食博覽展覽「至慳」貼士：

已打一針疫苗市民，8月12、13、16日12時前，頭1萬位免費入場

8月12、13及16日12時前入場10元

8月12、13、14及15日晚上6時後入場10元

85%參展商支援至少一項電子消費券支付方式

憑單一消費滿200元收據參加「多買多賞幸運大抽獎」一次

留意「8月食．住．買」網頁

緊貼最新快閃優惠，也可預先下載電子優惠券(網址：https://ecoupon.hktdc.com/food/ )