有洋蔥｜英女海邊撒父親骨灰 大風吹到成身都係：佢入咗我口(有片)

最後一次搞笑……英國姊妹貝爾(Belle)與泰拉(Tyla)近日在北德文(North Devon)把亡父的骨灰撒進布里斯托灣時，遇上令她們措手不及的情況：泰拉將骨灰撒向海邊時，一陣大風，把骨灰吹回她身上。從她們上傳TikTok的片段可見，泰拉被吹到一面骨灰，忍不住爆笑大叫：「佢(爸爸)入咗我口！」可見她吸入骨灰後咳嗽，又慌慌張張、語無倫次，跟姊姊笑作一團。

妹妹擔心被人認出

《每日郵報》報道，姊妹的父親霍爾斯(Mark Halls)去年10月21日去世，她們一年後在布里斯托灣海邊撒骨灰，紀念父親。貝爾說，父親生前愛搞笑、富幽默感，是䁔男爸爸，當日撒骨灰，她們原本傷感，但發生這樣的突發狀況，令心情輕鬆了不少，兩人笑著離開。

貝爾表示，影片上傳社交網後，妹妹泰拉擔心人們會認得她就是「吸入父親的女孩」，但她本人覺得這一幕很有趣。