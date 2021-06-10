有片｜內地女交警「嗲聲」執法爆紅 網友：想違規被勸

警察一般給予人嚴肅的感覺，不過近日內地江蘇省鹽埕區，一位女交通警察「小蘆」就打破了這種傳統形象，憑著「又甜又嗲」的聲音在網路上爆紅。

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女警小蘆在影片中，駕著電單車在街道上巡邏，每逢看見用有人違反了交通規則，就會出聲勸導並加以制止，但和一般警察不同的是，小蘆的勸誡聲十分溫柔甜美，而且不乏幽默，例如她遇到一位逆綫行車的外賣員便說：「哎呀！這位外賣小哥，這裡是逆向，怎麼能這麼開呢，還開這麼快呢？」、「晚上大家出行都不帶頭盔了嗎？安全頭盔安全帶，大家都做安全小可愛，好不好啊？有的話就戴起來吧。」

雖然是依法執勤，但小蘆不忘用溫柔的語氣勸導，除了成為鹽城區交通警察局的官方素材，也獲得了網民激讚：「再這樣下去，鹽城都得變甜城了」、「想把她的聲音錄進導航當語音」、「交警說話溫柔又可愛，犯罪率一定歸零啊」、「我的心都化了，我也想違規，讓小姐姐提醒一下」。