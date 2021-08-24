有片｜「世上最孤獨殺人鯨」被圈養40年 瘋狂撼頭埋牆自殘 見者心碎

曾在大海自由自在生活，兩歲時被捕捉及圈養超過40年的一條殺人鯨(虎鯨)，近日被拍到連環撼頭埋牆疑似自殘，令各方譁然。

44歲的雌鯨Kiska被稱為「世上最孤獨殺人鯨」，出生兩年便在冰島對開海域被捕捉，目前住在加拿大安大略省的尼亞加拉瀑布城(Niagara Falls)海洋樂園Marineland內。據稱Kiska曾先後誕下5個寶寶，惜均在年少階段死亡，2011年，因伴侶被移至其他設施，Kiska自此便獨自生活至今。

殺人鯨被圈養逾40年 5幼鯨先後早逝

Kiska的身心狀況多年來一直廣受動物組織關注，近日Marineland的前飼養員Phil Demers在Twitter公開片段，其中一段可見Kiska打側身體浮在水面，了無生氣；更有據報攝於9月4日的片段，可見牠在短短十多秒內，瘋狂用頭撼向玻璃圍牆超過10次，Phil Demers直言「這是非常危險的自殘行為。Kiska陷於抑鬱之中。」不少網民感心痛不已，要求讓Kiska重獲自由，「這是麻木不仁的囚禁，必須中止」，「令人心碎，沒有動物應受這種對待。」

前飼養員︰冀移送臨時庇護所 與其他殺人鯨共住

根據加拿大於2019年通過有關捕獲鯨類及海豚的法例，只禁止藏有、繁殖及買賣新捕獲的鯨類及海豚作娛樂用途，且不涵蓋已被圈養的。早前有動物組織指Marineland的水質惡劣，令園內動物受苦，已向當局提出法律申訴。Phil Demers希望當局把Kiska移送至臨時設施，與其他殺人鯨一起生活，直至在新斯科舍(Nova Scotia)的Whale Sanctuary Project鯨豚庇護所建成為止，該庇護所冀成為北美圈養鯨豚「退休」後安享晚年之所。

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